Bolu'da gençlik konseri düzenlendi
Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençlik Konseri"nde müzisyen Güneş sahne aldı.
Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençlik Konseri"nde müzisyen Güneş sahne aldı.
Bolu Belediye Başkanlığınca Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin eğitim öğretime başlaması ile kente gelen öğrenciler için konser etkinliği gerçekleştirildi.
Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde, son dönemin popüler isimlerinden şarkıcı Güneş sahne aldı.
Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Güneş'e, meydanı dolduran gençler de eşlik etti.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da sahneye çıkarak Güneş'e çiçek takdim etti.