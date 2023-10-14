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        GÜNCELLEME - Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem

        Bolu'da, saat 17.07'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 17:36 Güncelleme: 14.10.2023 - 17:36
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        GÜNCELLEME - Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
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        Bolu'da, saat 17.07'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu merkezdeki depremin derinliği 7,28 kilometre olarak ölçüldü.

        Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, an itibarıyla iletilen olumsuz bir durum bulunmadığı belirtilerek, "Gelişmeler takip edilmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesine yer verildi.

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