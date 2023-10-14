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        Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 22:19 Güncelleme: 14.10.2023 - 22:21
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        Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Otoyoldan İstanbul istikametinde giden C.Ç. idaresindeki 34 HS 1839 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden Y.Ö. yönetimindeki 34 FRV 380 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücü Y.Ö. ile beraberindeki İ.Ö. yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar, İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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