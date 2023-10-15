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        CHP Bolu İl Başkanı Karagöz oldu

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu İl Başkanlığına Tahsin Mert Karagöz seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 16:42 Güncelleme: 15.10.2023 - 18:13
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        CHP Bolu İl Başkanı Karagöz oldu
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu İl Başkanlığına Tahsin Mert Karagöz seçildi.

        CHP 38. Olağan İl Kongresi, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Kongreye, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, CHP Meclis Üyesi Müslim Sarı, CHP Bolu İl Başkanı Adayı Tahsin Mert Karagöz, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, kadın kolları ve partililer katıldı.

        Tek listeyle seçime giren Karagöz, CHP Bolu İl Başkanı oldu.

        Karagöz, 100 yıllık çınar olan CHP'yi başarıya ulaştırmak için göreve geldiğini belirterek, "Bolu'da önce barışacağız, birleşeceğiz. Bu iki olgunun sonunda mutlaka ve mutlaka başaracağız diyorum." ifadelerini kullandı.

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