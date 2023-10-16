Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'daki tesislerde yılda 8,5 milyon balık yavrusu üretiliyor

        Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, kentteki su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinde yılda 8,5 milyon yavru balık üretildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'daki tesislerde yılda 8,5 milyon balık yavrusu üretiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, kentteki su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinde yılda 8,5 milyon yavru balık üretildiğini bildirdi.

        Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesindeki tesisleri ziyaret eden Ar, Sakarya-Bolu-Düzce Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Mahmut Altıparmak'tan alabalık yetiştiriciliği hakkında bilgi aldı.

        Ar, yaptığı açıklamada, Bolu'da ağırlıklı olarak gökkuşağı alabalığı yetiştirilmekle birlikte sülük ve sazan üretimi de yapıldığını anlattı.

        Bolu'nun su ürünleri yetiştiriciliği konusunda ön planda olduğunu vurgulayan Ar, "36 su ürünleri yetiştiriciliği tesisimizde üretilen yıllık 325 ton balık eti ve yaklaşık 8,5 milyon yavru, ilimiz ve ülke ekonomimize katkı sağlamakta." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz

        Benzer Haberler

        Düğün salonu önünde tekme-tokat kavga kamerada
        Düğün salonu önünde tekme-tokat kavga kamerada
        CHP Bolu İl Başkanı Karagöz oldu
        CHP Bolu İl Başkanı Karagöz oldu
        Gerede'de kafeler denetlendi
        Gerede'de kafeler denetlendi
        Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
        Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem
        Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem