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        Bolu'da "Polisim Yanımda Mahallem Güvende" projesi başlatıldı

        Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün "Polisim Yanımda Mahallem Güvende" projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:40 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:40
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        Bolu'da "Polisim Yanımda Mahallem Güvende" projesi başlatıldı
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        Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün "Polisim Yanımda Mahallem Güvende" projesi hayata geçirildi.

        Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına Vali Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, komiserler ve 44 mahalle muhtarı katıldı.

        Vali Kılıç, burada yaptığı konuşmada, muhtarların hızlı şekilde emniyet ekipleriyle irtibata geçmesinin, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi noktasında çok büyük faydasının olacağını söyledi.

        Polisin vatandaşa güveninin sonsuz olduğunu belirten Kılıç, "Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız da projeyle birbirlerini daha iyi tanıma imkanı bulacak. Bu sinerji ile ilimizdeki suçların daha da aşağıya çekilmesi sağlanmış olacaktır." ifadesini kullandı.

        Vali Kılıç, Bolu'nun ülke genelindeki en güvenli şehirlerden biri olduğunu aktararak, kolluk personelinin suçla mücadele konusunda elinden gelen gayreti gösterdiğini, aydınlatılmamış olayın kalmaması için emniyet ve jandarmanın 24 saat durmadan görevinin başında bulunduğunu sözlerine ekledi.

        Konuşma ve sunumların ardından toplantıya katılan muhtarların görüş ve önerileri alındı.

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