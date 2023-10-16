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        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis

        D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 18:00 Güncelleme: 16.10.2023 - 18:13
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        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis
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        D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

        Karanlıkdere ve Seymenler bölgelerinde bastıran sis de görüş mesafesini yer yer 40 metreye düşürüyor.

        Trafik ekipleri, sürücüleri sağanak ve sise karşı dikkatli seyretmeleri, aşırı hız, hatalı sollama, yakın takip yapmamaları ve trafik işaret ile işaretçilerine uymaları konularında uyarıyor.

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