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        Tartıştığı emlakçıyı bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı

        Bolu'da tartıştığı emlakçıyı bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:29 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:49
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        Tartıştığı emlakçıyı bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı
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        Bolu'da tartıştığı emlakçıyı bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, ev almak isteyen C.İ. ile emlakçılık yapan M.F.A, Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak üzerinde karşılaştı. Evini zamanında teslim etmediği gerekçesiyle tartışan C.İ, kavgaya dönüşen olayda emlakçıyı karın bölgesinden bıçakla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kendi imkanlarıyla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine giden M.F.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Zanlı C.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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