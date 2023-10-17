Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sakarya'dan Bolu yönüne seyreden Y. T. yönetimindeki 54 EF 280 plakalı otomobil, Abant Kavşağı'nda Y.Y. idaresindeki 34 GGJ 102 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobillerde bulunan O.K., A.G. ve B.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.