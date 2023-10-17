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        Bolu'da kafe işletmecisinin bıçakla yaralanmasına ilişkin davada karar

        Bolu'da, kafe işletmecisinin bıçakla yaralanmasına ilişkin davada yargılanan 3 sanık, 7 yıl 6 ay ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:24 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:24
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        Bolu'da kafe işletmecisinin bıçakla yaralanmasına ilişkin davada karar
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        Bolu'da, kafe işletmecisinin bıçakla yaralanmasına ilişkin davada yargılanan 3 sanık, 7 yıl 6 ay ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

        Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu yargılanan C.G. ile 24 Temmuz 2022'deki kavgada bıçakla yaralanan müşteki N.Y. ve taraflar avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar M.G. ile A.K. ise duruşmaya katılmadı.

        Duruşmada söz verilen N.Y, hala sanık ve arkadaşlarının tehdidi ve tacizine maruz kaldığını öne sürerek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

        Sanık C.G. önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve tahliye talebinde bulunduğunu söyledi.

        Mahkeme heyeti, haksız tahrik altında suçu işlediğine hükmettiği sanıklardan M.G'yi 7 yıl 6 ay, C.G'yi 9 yıl ve A.K'yi 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        C.G'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, diğer sanıklar için uygulanan adli kontrol şartlarının, haklarındaki hükmün infazına kadar devamını kararlaştırdı.

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