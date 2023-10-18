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        Bolu'da bariyere çarpan cipin sürücüsü yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarpan cipin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:13 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:04
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        Bolu'da bariyere çarpan cipin sürücüsü yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarpan cipin sürücüsü yaralandı.

        Otoyoldan Ankara istikametine seyreden A.D. yönetimindeki 34 DAĞ 51 plakalı cip, Çalmaklar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

        Kazada hafif yaralanan cip sürücüsü A.D, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

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