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        Anıtkabir'e "Cumhuriyet Koşusu" düzenleyen Fenerbahçeli Sporcular Derneği üyeleri Bolu'ya ulaştı

        Cumhuriyetin 100. yılı anısına İstanbul'dan Anıtkabir'e koşu düzenleyen Fenerbahçeli Sporcular Derneği üyesi 18 atlet Bolu'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:57 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:05
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        Anıtkabir'e "Cumhuriyet Koşusu" düzenleyen Fenerbahçeli Sporcular Derneği üyeleri Bolu'ya ulaştı
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        Cumhuriyetin 100. yılı anısına İstanbul'dan Anıtkabir'e koşu düzenleyen Fenerbahçeli Sporcular Derneği üyesi 18 atlet Bolu'ya geldi.

        Cumhuriyet Koşusu'na 16 Ekim'de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nden başlayan sporcular, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde mola verdi.

        Burada bir süre dinlenen atletler, daha sonra koşularına devam etti.

        İkişer veya üçer kişilik gruplar halinde günde ortalama 18'er kilometre koşan sporcular, 480 kilometrelik İstanbul-Ankara süper maratonunu Anıtkabir'de tamamlayacak.

        Burada Atatürk Mozalesi'ne çelenk bırakacak sporcular, Anıtkabir Defteri'ne "Fenerbahçe Sporcuları Şükranlarını Sunar Atam" yazdıktan sonra İstanbul'a dönmeyi planlıyor.

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