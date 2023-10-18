Bolu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
Bolu'da, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Bolu'da, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
"Bolu Emek ve Demokrasi Güçleri" adı altında bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, Kent Meydanı'nda buluştu.
"İsrail'in işgaline ve saldırılarına karşı direnen Filistin halkının yanındayız" yazılı pankart açan grup basın açıklaması yaptı.
Basın açıklaması esnasında sık sık İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atıldı.