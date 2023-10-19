Bolu'da bazı orman köylüleri GES projesiyle elektrik faturasından kurtuldu

Bolu'nun Tarakçı köyünde yaşayan orman köylüsü 3 aile, evlerinin elektrik ihtiyacını çatıya yerleştirilen güneş enerjisi panellerinden karşılıyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) ile güneş enerjisi santrali (GES) projeleri çerçevesinde Tarakçı'da yeni adım atıldı.

Bölgede oturan orman köylüsü 3 aileye, GES projesi çerçevesinde 42 bin lirası hibe olmak üzere toplamda 210 bin lira kredi verildi, evlerin çatılarına güneş enerjisi panelleri takıldı.

Elektrik ihtiyaçlarını güneş enerjisinden karşılayan orman köylüleri, artık fatura ödemeyecek. İhtiyaç fazlası enerji de satılarak ülke ekonomisine katkı sağlanacak.