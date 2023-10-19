Bolu'da çimento fabrikasının soğutma alanında meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.

Çaydurt bölgesinde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasının soğutma alanında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, işçi E.K'nin (36) vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Yaralı işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kimyasal riskine karşı bölgeye sevk edilen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, patlama alanında inceleme yaptı.