Yeniçağa'da Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Yeniçağa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Ergin tarafından çelenk sunuldu.

Ergin, burada yaptığı konuşmada, köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynayan muhtarların, çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinmelerinden biri katılımcılığın sağlanmasında da önemli görev üstlendiğini ifade etti.

Törene, Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Belediye Başkan Vekili Hatem Özkan, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.