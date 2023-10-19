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        Bolu'da üniversite öğrencileri Filistin için "sessiz" eylem yaptı

        Bolu'da üniversite öğrencileri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepkilerini "sessiz" eylemle gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:29 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:43
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        Bolu'da üniversite öğrencileri Filistin için "sessiz" eylem yaptı
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        Bolu'da üniversite öğrencileri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepkilerini "sessiz" eylemle gösterdi.

        İzzet Baysal Caddesi'nde bir araya gelen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden 8 öğrenci, "Gazze'de bebekler öldürülüyor" ve "Uyuma insanlık" yazan pankartlar ile saldırılarda yaralanan ya da ölen çocukların fotoğraflarını taşıdı.

        Hareket etmeden ve slogan atmadan eylem yapan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına karşı "sessiz çığlık" atmak istediklerini belirtti.

        Bazı vatandaşlar da eylem yapan öğrencilerin fotoğraflarını çekti.

        Eylemlerine bir süre devam eden öğrenciler, daha sonra dağıldı.

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