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        Yeniçağa'da yağ tankında çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yağ tankında meydana gelen yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:46 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:05
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        Yeniçağa'da yağ tankında çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yağ tankında meydana gelen yangın söndürüldü.

        Akıncılar köyünde yaşayan Zeki S'ye ait eski yağ tankının kesilmesi için yapılan çalışma sırasında tankın içinde kalan yağ tutuştu.

        Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

        Yangın, Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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