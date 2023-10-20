Yeniçağa'da vatandaşlar aile içi şiddetle mücadele konusunda bilgilendiriliyor
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, vatandaşlara aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularında bilgi verildi.
Giriş: 20.10.2023 - 10:52 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:13
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, vatandaşlara aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularında bilgi verildi.
Yeniçağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan pazar yerinde vatandaşlara broşür dağıtarak, aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.
Ekipler, vatandaşlara KADES uygulamasının amaçlarını ve nasıl kullanıldığını anlatttı.