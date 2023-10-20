Bolu'da yerleşim yerine inen ayı güvenlik kamerasıyla görüntülendi
Bolu'da yerleşim yerine inen ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Giriş: 20.10.2023 - 10:52 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:52
Bolu'da yerleşim yerine inen ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yeniçağa ilçe merkezinde gece sokaklarda dolaşan ayıyı görenler, büyük korku yaşadı.
Ayının sokaklarda dolaşması, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerası ve cep telefonuyla görüntülendi.
Belediye çalışanları ve emniyet mensupları, vatandaşlara, ilçe merkezinde dolaşan ayıya yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.