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        Bolu'da otomobille çarpışan motosikletteki çift öldü

        Bolu'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 13:11 Güncelleme: 20.10.2023 - 13:11
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        Bolu'da otomobille çarpışan motosikletteki çift öldü
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        Bolu'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti.

        D-100 kara yolu üzerinden Ankara istikametine seyreden S.Ö. idaresindeki 14 HB 177 plakalı otomobil ile Adem B'nin (38) kullandığı 06 ABK 266 plakalı motosiklet, Kartalkaya Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü ile eşi Zeynep B. (34) ağır yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü S.Ö. ise polislerce gözaltına alındı.

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