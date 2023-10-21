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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki onarım çalışmalarının yarısı tamamlandı

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşaklarında 23 kilometrelik kesimde başlatılan onarım çalışmalarında ilerleme oranı yüzde 50'ye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 11:47 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:51
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki onarım çalışmalarının yarısı tamamlandı
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        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşaklarında 23 kilometrelik kesimde başlatılan onarım çalışmalarında ilerleme oranı yüzde 50'ye ulaştı.

        Bolu Dağı Tüneli dahil söz konusu kesim, Ankara yönünde, tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül'de trafiğe kapatıldı.

        Ankara istikametinde trafik akışı Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendirilirken, İstanbul yönü ise ulaşıma açık bulunuyor.

        Bölgede Karayolları ekipleri, derz değişimi, viyadükler arasındaki yıpranmış beton bariyerlerin değiştirilmesi ve çelik ağların yenilenmesi ile İstanbul-Ankara yönünde tünel boyunun 80 metre uzatılması için çalışma yürütüyor.

        Ayrıca tünel içerisinde ve Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında asfalt yama çalışması yapılıyor.

        Güzergahta 46 günde bitirilmesi planlanan onarım çalışmalarının yarısı tamamlandı.

        Karayolları ekipleri, yolun 9 Kasım'da ulaşıma açılması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

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