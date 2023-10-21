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        Bolu'da kafesle kuş avlayan kişi hakkında cezai işlem uygulandı

        Bolu'da kafesle kuş avcılığı yapan kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 14:56 Güncelleme: 21.10.2023 - 14:59
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        Bolu'da kafesle kuş avlayan kişi hakkında cezai işlem uygulandı
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        Bolu'da kafesle kuş avcılığı yapan kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

        Doğa Koruma ve Mili parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, kafesle kuş avcılığı yapan kişi suçüstü yakalandı.

        Şüpheli hakkında "Kara Avcılığı Kanunu" kapsamında cezai işlem uygulandı, 2 kafes ve 1 fileye el konuldu.

        Öte yandan kafesle yakalanan saka kuşu ise doğaya salındı.

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