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        Bolu'da balkondan düşen 14 yaşındaki kız ağır yaralandı

        Bolu'da balkondan düşerek ağır yaralanan 14 yaşındaki kız tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 17:15 Güncelleme: 21.10.2023 - 17:21
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        Bolu'da balkondan düşen 14 yaşındaki kız ağır yaralandı
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        Bolu'da balkondan düşerek ağır yaralanan 14 yaşındaki kız tedaviye alındı.

        Karakol Sokak Şemsi Ahmet Paşa Caddesi'ndeki apartmanın 4. katındaki dairenin balkonunda bulunan D.H. dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan D.H. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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