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        Bolu Dağı'nda 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 22:13 Güncelleme: 22.10.2023 - 22:48
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        Bolu Dağı'nda 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Düzce'den Bolu istikametine seyreden M.S. idaresindeki 16 AUH 518 plakalı motosikletle Abant kavşağında aynı yönde giden S.I. yönetimindeki 31 ANJ 448 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.T. yaralandı.

        Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

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