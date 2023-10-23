Bolu'da entegre tesisleri denetlendi

Bolu'da entegre beyaz et üretim tesislerinde denetim yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda güvenliği politikası kapsamında, Türkiye üretiminin yüzde 33-35 üretimini gerçekleştiren beyaz et üretim tesislerindeki denetimlerin düzenli aralıklarla devam ettiğini bildirdi.

Ar, üretimin her aşamasında kontrol ve denetim mekanizmalarıyla gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "İlimizde 6 broiler ve 1 Hindi olmak üzere 7 kesimhanede aylık 25 milyon ade kesim gerçekleştirerek, Bolu ve ülke ekonomimize önemli katma değer sağlamakta." ifadesini kullandı.