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        Bolu'da entegre tesisleri denetlendi

        Bolu'da entegre beyaz et üretim tesislerinde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 18:05 Güncelleme: 23.10.2023 - 18:05
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        Bolu'da entegre tesisleri denetlendi
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        Bolu'da entegre beyaz et üretim tesislerinde denetim yapıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda güvenliği politikası kapsamında, Türkiye üretiminin yüzde 33-35 üretimini gerçekleştiren beyaz et üretim tesislerindeki denetimlerin düzenli aralıklarla devam ettiğini bildirdi.

        Ar, üretimin her aşamasında kontrol ve denetim mekanizmalarıyla gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "İlimizde 6 broiler ve 1 Hindi olmak üzere 7 kesimhanede aylık 25 milyon ade kesim gerçekleştirerek, Bolu ve ülke ekonomimize önemli katma değer sağlamakta." ifadesini kullandı.

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