CHP Genel Başkan adayı Özel, Bolu'da konuştu:

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Kimseyi kırmadan, genel başkanımıza saygısızlık etmeden ama farklı düşüncelerimizi, itirazlarınızı söyleyerek partinin yeniden umutlanmasını, heyecanlanmasını, ayağa kalkmasını ve ülkesine sahip çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Temasları kapsamında CHP Bolu İl Başkanlığına gelen Özel, parti binası önünde yaptığı konuşmada, aracından indikten sonra karşılaştığı herkesten "değişim istiyoruz" sözünü duyduğunu aktardı.

Bolu'nun, 100. yılına giren Cumhuriyet'in kime emanet edildiğinin farkında olduğunu belirten Özel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i siyasetçilere emanet etmedi. Başkomutan olmasına rağmen askerlere de emanet etmedi. Atatürk, Cumhuriyet'i gençlere emanet etti." diye konuştu.

Özel, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan kaybın telafi edilmesi gerektiğini dile getirerek, ana muhalefetin hızla kendine gelmesi, ayağa kalkması, önce partisine sonra ülkesine sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Seçimlerden sonra genel başkanlarının önderlik edeceği değişim süreci umduklarını ancak "sonucu yenilgi olarak görmeyen, yenilgiye başka isimler veren anlayışla" karşı karşıya kaldıklarına değinen Özel, "Kimseyi kırmadan, genel başkanımıza saygısızlık etmeden ama farklı düşüncelerimizi, itirazlarınızı söyleyerek partinin yeniden umutlanmasını, heyecanlanmasını, ayağa kalkmasını ve ülkesine sahip çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Örgütün kararını Ankara'da uygulayan genel başkan olma" sözü verdi

Özel, CHP'de kongreyi bekleyen herkesin "delege ne diyecek" diye düşündüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sokak değişim derken acaba delegeler Ankara'da ne yapacak? Kimse bundan endişe etmesin. Sokak ne diyor ona bakmak lazım. Bolu İl Başkanım dedi ki; 'Biz kararı delegeler olarak vermeyeceğiz. Tüm ilçelerimize ve merkeze sandık koyacağız. Eğer sandıktan değişim çıkarsa, değişime imza vereceğiz, oy vereceğiz.' Sokak ne diyorsa boynum kıldan incedir. Türkiye'deki bütün delegelerden de temel beklentimiz budur."

Seçilmesi halinde yönetim kadrolarında yeni genç isimlerin görüleceğini belirterek, "örgütü baş tacı yapan, kararına saygı duyan, örgütün kararını Ankara'da uygulayan genel başkan" olma sözü veren Özel, diğer partilerle ittifak kurulurken yapılan hataların CHP'yi büyütmediğini söyledi.

Özel, "parti dilinin sağcılaştırılmasının ve sola sırt dönülmesinin umutları kırdığı" yorumunu yaparak, "CHP, gençlerle bir yönetecekken, onların istediği gibi bir ülkeyi vadedebilecek yegane güçken, bundan mahrum kalmak asla kabul edilemez. Bundan sonra Tayyip Erdoğan'ın karşısına dikilecek ve onunla didişecek birini aramıyoruz. Erdoğan'ı arkada bırakacak bir şeye ihtiyaç var. Biz, devletine, halkına, cumhuriyetine bağlı, devrimciliği savunan, laiklikten taviz vermeyen, gerçekten Atatürk'ün partisi gibi davranan bir Cumhuriyet Halk Partisini, Tayyip Erdoğan'ı arkada bırakıp önümüze bakarak yöneteceğiz." ifadesini kullandı.

- "İttifak gerektiği gün yapılır"

Her kesimin yanında olacaklarının altını çizen Özel, "AK Parti, MHP, HDP, İYİ Parti veya sandıktan çıkamamış partilere oy verenin de sandık başına gitmeyenin de derdiyle dertlenen CHP'nin yüzde 25 mahkumiyeti olmadığını" belirtti.

Özel, siyasi ittifakların gerektiği gün yapılacağından bahsederek, şöyle devam etti:

"Ama koşu yarışında belinden birbirine zincirle bağlılar gibi birbirine engel olan, 'aman onu kızdırmayın', 'aman bunlar gücenmesin', 'aman en sonunda beni yolda bırakmasınlar' deyip kimliksiz siyasetle değil, öz güvenli gerçek siyasetin, Cumhuriyet Halk Partisinde 100. yılda uygulandığı takdirde sonuç alacağı yegane reçete olduğuna, bu partinin bütün üyelerinin buna inandığına şahit oluyorum."

CHP'nin, 100. yılında partiden ihraç edilenlere yönelik af çıkarması gerektiğini söyleyen Özel, "Geçmişte ne sebeple olursa olsun ayrı düştüklerimize partinin kapılarını ardına kadar açmayı 'amasız' gündemine getirmeli. Bunu savunuyorum. Bunun arkasında duruyorum. Bu partinin kapılarını 6 Kasım günü ardına kadar açacağız. Niye açacağız? Çünkü burası babaevidir." diye konuştu.

- Tanju Özcan, konuşmayı makam odasının camından dinledi

Bu arada CHP Yüksek Disiplin Kurulunca 26 Temmuz'da partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, il başkanlığının karşısında bulunan belediye binasından Özel'in konuşmasını dinledi.

Özcan'ın, makam odasındaki pencereden, Özel'in konuşmasının büyük bir bölümünde açıklamanın yapıldığı alanı izlediği görüldü.