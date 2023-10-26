Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        CHP Genel Başkan adayı Özel, Bolu'da konuştu:

        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Kimseyi kırmadan, genel başkanımıza saygısızlık etmeden ama farklı düşüncelerimizi, itirazlarınızı söyleyerek partinin yeniden umutlanmasını, heyecanlanmasını, ayağa kalkmasını ve ülkesine sahip çıkmasını bekliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 17:17 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkan adayı Özel, Bolu'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Kimseyi kırmadan, genel başkanımıza saygısızlık etmeden ama farklı düşüncelerimizi, itirazlarınızı söyleyerek partinin yeniden umutlanmasını, heyecanlanmasını, ayağa kalkmasını ve ülkesine sahip çıkmasını bekliyoruz." dedi.

        Temasları kapsamında CHP Bolu İl Başkanlığına gelen Özel, parti binası önünde yaptığı konuşmada, aracından indikten sonra karşılaştığı herkesten "değişim istiyoruz" sözünü duyduğunu aktardı.

        Bolu'nun, 100. yılına giren Cumhuriyet'in kime emanet edildiğinin farkında olduğunu belirten Özel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i siyasetçilere emanet etmedi. Başkomutan olmasına rağmen askerlere de emanet etmedi. Atatürk, Cumhuriyet'i gençlere emanet etti." diye konuştu.

        Özel, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan kaybın telafi edilmesi gerektiğini dile getirerek, ana muhalefetin hızla kendine gelmesi, ayağa kalkması, önce partisine sonra ülkesine sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

        Seçimlerden sonra genel başkanlarının önderlik edeceği değişim süreci umduklarını ancak "sonucu yenilgi olarak görmeyen, yenilgiye başka isimler veren anlayışla" karşı karşıya kaldıklarına değinen Özel, "Kimseyi kırmadan, genel başkanımıza saygısızlık etmeden ama farklı düşüncelerimizi, itirazlarınızı söyleyerek partinin yeniden umutlanmasını, heyecanlanmasını, ayağa kalkmasını ve ülkesine sahip çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Örgütün kararını Ankara'da uygulayan genel başkan olma" sözü verdi

        Özel, CHP'de kongreyi bekleyen herkesin "delege ne diyecek" diye düşündüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Sokak değişim derken acaba delegeler Ankara'da ne yapacak? Kimse bundan endişe etmesin. Sokak ne diyor ona bakmak lazım. Bolu İl Başkanım dedi ki; 'Biz kararı delegeler olarak vermeyeceğiz. Tüm ilçelerimize ve merkeze sandık koyacağız. Eğer sandıktan değişim çıkarsa, değişime imza vereceğiz, oy vereceğiz.' Sokak ne diyorsa boynum kıldan incedir. Türkiye'deki bütün delegelerden de temel beklentimiz budur."

        Seçilmesi halinde yönetim kadrolarında yeni genç isimlerin görüleceğini belirterek, "örgütü baş tacı yapan, kararına saygı duyan, örgütün kararını Ankara'da uygulayan genel başkan" olma sözü veren Özel, diğer partilerle ittifak kurulurken yapılan hataların CHP'yi büyütmediğini söyledi.

        Özel, "parti dilinin sağcılaştırılmasının ve sola sırt dönülmesinin umutları kırdığı" yorumunu yaparak, "CHP, gençlerle bir yönetecekken, onların istediği gibi bir ülkeyi vadedebilecek yegane güçken, bundan mahrum kalmak asla kabul edilemez. Bundan sonra Tayyip Erdoğan'ın karşısına dikilecek ve onunla didişecek birini aramıyoruz. Erdoğan'ı arkada bırakacak bir şeye ihtiyaç var. Biz, devletine, halkına, cumhuriyetine bağlı, devrimciliği savunan, laiklikten taviz vermeyen, gerçekten Atatürk'ün partisi gibi davranan bir Cumhuriyet Halk Partisini, Tayyip Erdoğan'ı arkada bırakıp önümüze bakarak yöneteceğiz." ifadesini kullandı.

        - "İttifak gerektiği gün yapılır"

        Her kesimin yanında olacaklarının altını çizen Özel, "AK Parti, MHP, HDP, İYİ Parti veya sandıktan çıkamamış partilere oy verenin de sandık başına gitmeyenin de derdiyle dertlenen CHP'nin yüzde 25 mahkumiyeti olmadığını" belirtti.

        Özel, siyasi ittifakların gerektiği gün yapılacağından bahsederek, şöyle devam etti:

        "Ama koşu yarışında belinden birbirine zincirle bağlılar gibi birbirine engel olan, 'aman onu kızdırmayın', 'aman bunlar gücenmesin', 'aman en sonunda beni yolda bırakmasınlar' deyip kimliksiz siyasetle değil, öz güvenli gerçek siyasetin, Cumhuriyet Halk Partisinde 100. yılda uygulandığı takdirde sonuç alacağı yegane reçete olduğuna, bu partinin bütün üyelerinin buna inandığına şahit oluyorum."

        CHP'nin, 100. yılında partiden ihraç edilenlere yönelik af çıkarması gerektiğini söyleyen Özel, "Geçmişte ne sebeple olursa olsun ayrı düştüklerimize partinin kapılarını ardına kadar açmayı 'amasız' gündemine getirmeli. Bunu savunuyorum. Bunun arkasında duruyorum. Bu partinin kapılarını 6 Kasım günü ardına kadar açacağız. Niye açacağız? Çünkü burası babaevidir." diye konuştu.

        - Tanju Özcan, konuşmayı makam odasının camından dinledi

        Bu arada CHP Yüksek Disiplin Kurulunca 26 Temmuz'da partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, il başkanlığının karşısında bulunan belediye binasından Özel'in konuşmasını dinledi.

        Özcan'ın, makam odasındaki pencereden, Özel'in konuşmasının büyük bir bölümünde açıklamanın yapıldığı alanı izlediği görüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!

        Benzer Haberler

        Yeniçağa Kaymakamı Kini, ilçede ziyaretlerde bulundu
        Yeniçağa Kaymakamı Kini, ilçede ziyaretlerde bulundu
        Bolu'da öğrenciler 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla "Cumhuriyet" yür...
        Bolu'da öğrenciler 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla "Cumhuriyet" yür...
        Özgür Özel: Parti kötü yönetilmeye devam ederse daha çok ağlayacağız (2)
        Özgür Özel: Parti kötü yönetilmeye devam ederse daha çok ağlayacağız (2)
        Bolu'da yaylada çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
        Bolu'da yaylada çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
        Bolu, 100. Yıl Rallisi ile Baja Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
        Bolu, 100. Yıl Rallisi ile Baja Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
        Dörtdivan'da gökyüzü ay yıldızlı uçurtmalarla renklendi
        Dörtdivan'da gökyüzü ay yıldızlı uçurtmalarla renklendi