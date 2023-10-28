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        Türk paraşütçüler Alp Dağları'nda "Cumhuriyet" atlayışı gerçekleştirdi

        Türk paraşütçüler, Cumhuriyet'in 100. yılını Alp Dağları'nda gerçekleştirdikleri atlayışla kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:16
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        Türk paraşütçüler Alp Dağları'nda "Cumhuriyet" atlayışı gerçekleştirdi
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        Türk paraşütçüler, Cumhuriyet'in 100. yılını Alp Dağları'nda gerçekleştirdikleri atlayışla kutladı.

        Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneğinin yürüttüğü AB Yetişkin Eğitimi Projesi'nin yaygınlaştırma etkinlikleri kapsamında 7 sporcu, Avusturya ve Almanya'ya gitti.

        Türk Hava Kurumu, Sinop Havacılık Kulübü, Bolu Sportif Havacılık Kulübü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden paraşütçüler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Alp Dağları'nda "Cumhuriyet" atlayışı gerçekleştirdi.

        Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği Başkanı İsmail Uçar, "Avrupa'daki partnerlerimizle sportif havacılık alanında işbirliğimizi pekiştirmek adına yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılında bayrağımızı Alpler'de açtık, Cumhuriyet atlayışımızı Alpler'de gerçekleştirdik." diye konuştu.

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