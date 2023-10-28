Stat:Atatürk
Hakemler:Ayberk Demirbaş, Gökmen Baltacı, Suat Güz
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90+3 Mustafa Şengül), Berk Yıldız, Oulare, Onur Ulaş, Landel (Dk. 80 Diarrassouba), Hakan Bilgiç, Oko (Dk. 80 Bettaieb), Furkan Demir, Ercan Coşkun (Dk. 87 Camara)
Bodrum FK: Sousa, Celustka (Dk. 67 Süleyman Özdamar), Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 77 Balde), Eren Albayrak, Haqı Osman (Dk. 65 Celal Dumanlı), Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayraktar, Burak Çoban (Dk. 89 Omar İleri)
Goller: Dk. 37 Kenan Özer (Bodrum FK), Dk. 54 Onur Ulaş, Dk. 90+1 Oulare (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 30 Kenan Özer (Bodrum FK), Dk. 74 Onur Ulaş (Boluspor)
BOLU