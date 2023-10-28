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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:14 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:14
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Atatürk

        Hakemler:Ayberk Demirbaş, Gökmen Baltacı, Suat Güz

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90+3 Mustafa Şengül), Berk Yıldız, Oulare, Onur Ulaş, Landel (Dk. 80 Diarrassouba), Hakan Bilgiç, Oko (Dk. 80 Bettaieb), Furkan Demir, Ercan Coşkun (Dk. 87 Camara)

        Bodrum FK: Sousa, Celustka (Dk. 67 Süleyman Özdamar), Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 77 Balde), Eren Albayrak, Haqı Osman (Dk. 65 Celal Dumanlı), Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayraktar, Burak Çoban (Dk. 89 Omar İleri)

        Goller: Dk. 37 Kenan Özer (Bodrum FK), Dk. 54 Onur Ulaş, Dk. 90+1 Oulare (Boluspor)

        Sarı kart: Dk. 30 Kenan Özer (Bodrum FK), Dk. 74 Onur Ulaş (Boluspor)

        BOLU

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