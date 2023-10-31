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        Bolu'da evde çıkan yangından etkilenen 2 kişi tedaviye alındı

        Bolu'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen baba ve vücudunda kısmi yanıklar oluşan oğlu, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 10:13 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:13
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        Bolu'da evde çıkan yangından etkilenen 2 kişi tedaviye alındı
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        Bolu'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen baba ve vücudunda kısmi yanıklar oluşan oğlu, hastaneye kaldırıldı.

        Sultanbey köyünde Hüsnü K. (60) ve babası Avni K'nin (90) ikamet ettiği 3 katlı evin birinci katında yangın çıktı. Evin 2. katında yaşayan Hüsnü K, babasına yardım etmek için alt kata indi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen Avni K. ve vücudunda yanıklar oluşan Hüsnü K. sağlık personelinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

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