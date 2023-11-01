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        Bolu'da 100 çocuğa oyuncak polis arabası hediye edildi

        Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında 100 çocuğa, 100 oyuncak polis araba hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:02 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:02
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        Bolu'da 100 çocuğa oyuncak polis arabası hediye edildi
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        Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında 100 çocuğa, 100 oyuncak polis araba hediye etti.

        İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 öğrenciye, 100 oyuncak polis aracı hediye edeceklerini belirtti.

        "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin sayesinde, Cumhuriyet daima var olacak ve yükselişimiz durmayacaktır." diyen Dağdeviren, etkinliği Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünde çocukları mutlu edebilmek için düzenlediklerini anlattı.

        Daha sonra Dağdeviren ve protokol üyeleri tarafından 100 öğrenciye oyuncak polis arabası hediye edildi.

        Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in eşi Songül Dağdeviren, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Abdulkadir Eren, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, öğretmenler, polis memurları ve öğrenciler katıldı.

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