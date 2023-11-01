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        Bolu Belediye Meclisi, "kınama önergisi"ni oy birliğiyle kabul etti

        Bolu Belediye Meclisi'nde kabul edilen önergede, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e destek veren Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) "nota" verilmesi çağrısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 20:45 Güncelleme: 01.11.2023 - 20:48
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        Bolu Belediye Meclisi, "kınama önergisi"ni oy birliğiyle kabul etti
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        Bolu Belediye Meclisi'nde kabul edilen önergede, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e destek veren Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) "nota" verilmesi çağrısında bulunuldu.

        Belediye Meclisi'nin 2023 yılı kasım ayı birinci birleşiminde, gündem maddeleri görüşüldü.

        Daha sonra Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Gazze'ye saldırılarına devam eden İsrail'e yardım ve desteğini kesmesi için ABD'ye "nota" verilmesini tavsiye eden "kınama önergesi" konulu metin okundu.

        Önergede, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından birinin yaşandığı belirtilerek, "Bolu Belediye meclis üyeleri olarak, İsrail terör devletini kınıyoruz. Terör devleti olan İsrail, müttefiki ABD'nin yardımıyla binlerce çocuk ve kadını gözlerimizin önünde katletmektedir. İsrail bu cesareti, maalesef dünyanın başına bela olan ABD'den almaktadır. ABD'nin bu desteğini çekmesi halinde, İsrail'in geri adım atmak zorunda kalacağını, bütün dünya bilmektedir. Bunun için bazı siyasi hamleler yaparak, dünya kamuoyunda ses getirmek ve toplumsal baskı oluşturmak gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

        Özcan tarafından Belediye Meclisi'ne sunulan önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

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