Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da uçmakta zorlanan sakar meke, dinlendirildikten sonra doğaya bırakıldı

        Bolu'da bulunan ve uçmakta zorlanan sakar meke sağlık kontrolünün ardından dinlendirilerek doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 09:55 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da uçmakta zorlanan sakar meke, dinlendirildikten sonra doğaya bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da bulunan ve uçmakta zorlanan sakar meke sağlık kontrolünün ardından dinlendirilerek doğaya salındı.

        Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde uçmakta zorlanan bir kuş gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

        Vatandaşların bulduğu kuşun genellikle kış aylarını geçirmek için Bolu'ya gelen sakar meke olduğu belirlendi.

        Göçe bağlı ya da çevrenin olumsuz etkisi nedeniyle sersemlik yaşadığı belirlenen kuşun yapılan muayenesinde herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edildi.

        Sakinlemesi için dinlendirilen sakar meke, ekipler tarafından doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi veteriner hekimi Adem Turan, sakar mekenin alnı hariç siyah renkli olduğunu ve alnındaki beyaz lekesi ile diğer kuşlardan ayırt edildiğini kaydetti.

        Vatandaşlar tarafından bulunan bu tür göçmen kuşlara elle dokunulmaması uyarısında bulunan Turan, göçmen kuşların insanlara geçebilecek bazı hastalıklar taşıyabileceğine dikkati çekti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt
        Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt
        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        971 dakikanın karşılığı 3 milyon Euro!
        971 dakikanın karşılığı 3 milyon Euro!
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        KKM'de zorunlu karşılık artırıldı
        KKM'de zorunlu karşılık artırıldı
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı

        Benzer Haberler

        Bolu'da hayatından endişe ettiği eşi evde uyurken bulunan kadın sinir krizi...
        Bolu'da hayatından endişe ettiği eşi evde uyurken bulunan kadın sinir krizi...
        Bolu Belediye Meclisi'nde ABD'ye nota verilmesi yönünde hükümete çağrı öner...
        Bolu Belediye Meclisi'nde ABD'ye nota verilmesi yönünde hükümete çağrı öner...
        Bolu Belediye Meclisi, "kınama önergisi"ni oy birliğiyle kabul etti
        Bolu Belediye Meclisi, "kınama önergisi"ni oy birliğiyle kabul etti
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        "Bolu Kültür ve Tarih Rotası" turizm rehberi adaylarına tanıtıldı
        "Bolu Kültür ve Tarih Rotası" turizm rehberi adaylarına tanıtıldı
        Yeniçağa'da genç şefler yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi
        Yeniçağa'da genç şefler yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi