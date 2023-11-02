Bolu'da trafik güvenliği için 3 yılda yaklaşık 17 bin 500 öğrenciye eğitim verildi Bolu'da milli eğitim, jandarma ve emniyetin ortaklaşa yürüttüğü "Trafik Dedektifleri Projesi" ile geleceğin bilinçli sürücü ve yayalarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bolu'da milli eğitim, jandarma ve emniyetin ortaklaşa yürüttüğü "Trafik Dedektifleri Projesi" ile geleceğin bilinçli sürücü ve yayalarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2020 yılında başlatılan proje kapsamında Aktaş Mahallesi'ndeki Trafik Eğitim Parkı'na getirilen okul öncesi ile ilk ve ortaokul öğrencilerine, eğitim sınıflarında teorik olarak trafik kuralları ve işaretleri öğretiliyor.

Jandarma ve polis trafik ekiplerince uyulması gereken kurallar, yaya geçidi, trafik ışıkları ve levhalarıyla ilgili bilgilendirilen öğrenciler, minyatür şehir içindeki yollarda kurallara uyarak yaya ve sürücü rollerini uyguluyorlar. Akülü arabalarla anne ve babaları eşliğinde trafikte nasıl ilerlediğini deneyimleyen geleceğin sürücü adayları, uyulması gereken kuralları yerine getirmeye çalışıyor.

Kent genelinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında başlatılan ve bugüne kadar yaklaşık 17 bin 500 öğrencinin eğitim aldığı proje kapsamında, eğitim parkına getirilen Kültür İlkokulu'ndan 60 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Sordukları sorularla trafik kuralları ve işaretler hakkında fikir edinen öğrenciler, daha sonra minyatür şehirde yaya ve sürücü olarak nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. Eğitimin sonunda öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye edildi.