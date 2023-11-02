Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da trafik güvenliği için 3 yılda yaklaşık 17 bin 500 öğrenciye eğitim verildi

        Bolu'da milli eğitim, jandarma ve emniyetin ortaklaşa yürüttüğü "Trafik Dedektifleri Projesi" ile geleceğin bilinçli sürücü ve yayalarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da trafik güvenliği için 3 yılda yaklaşık 17 bin 500 öğrenciye eğitim verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da milli eğitim, jandarma ve emniyetin ortaklaşa yürüttüğü "Trafik Dedektifleri Projesi" ile geleceğin bilinçli sürücü ve yayalarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

        İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2020 yılında başlatılan proje kapsamında Aktaş Mahallesi'ndeki Trafik Eğitim Parkı'na getirilen okul öncesi ile ilk ve ortaokul öğrencilerine, eğitim sınıflarında teorik olarak trafik kuralları ve işaretleri öğretiliyor.

        Jandarma ve polis trafik ekiplerince uyulması gereken kurallar, yaya geçidi, trafik ışıkları ve levhalarıyla ilgili bilgilendirilen öğrenciler, minyatür şehir içindeki yollarda kurallara uyarak yaya ve sürücü rollerini uyguluyorlar. Akülü arabalarla anne ve babaları eşliğinde trafikte nasıl ilerlediğini deneyimleyen geleceğin sürücü adayları, uyulması gereken kuralları yerine getirmeye çalışıyor.

        Kent genelinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında başlatılan ve bugüne kadar yaklaşık 17 bin 500 öğrencinin eğitim aldığı proje kapsamında, eğitim parkına getirilen Kültür İlkokulu'ndan 60 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi.

        Sordukları sorularla trafik kuralları ve işaretler hakkında fikir edinen öğrenciler, daha sonra minyatür şehirde yaya ve sürücü olarak nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. Eğitimin sonunda öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Kendisini 8 yerinden bıçaklayan oğlundan şikayetçi olmadı
        Kendisini 8 yerinden bıçaklayan oğlundan şikayetçi olmadı
        Bolu'da uçmakta zorlanan sakar meke, dinlendirildikten sonra doğaya bırakıl...
        Bolu'da uçmakta zorlanan sakar meke, dinlendirildikten sonra doğaya bırakıl...
        Bolu'da hayatından endişe ettiği eşi evde uyurken bulunan kadın sinir krizi...
        Bolu'da hayatından endişe ettiği eşi evde uyurken bulunan kadın sinir krizi...
        Bolu Belediye Meclisi'nde ABD'ye nota verilmesi yönünde hükümete çağrı öner...
        Bolu Belediye Meclisi'nde ABD'ye nota verilmesi yönünde hükümete çağrı öner...
        Bolu Belediye Meclisi, "kınama önergisi"ni oy birliğiyle kabul etti
        Bolu Belediye Meclisi, "kınama önergisi"ni oy birliğiyle kabul etti
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası