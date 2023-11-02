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        Bolu'da beyaz eşya parçaları çalan 2 zanlı tutuklandı

        Bolu'da, beyaz eşya parçaları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 19:29 Güncelleme: 02.11.2023 - 19:37
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        Bolu'da beyaz eşya parçaları çalan 2 zanlı tutuklandı
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        Bolu'da, beyaz eşya parçaları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Sümer Mahallesi'nde beyaz eşya tamiratı yapan emekli işçinin evine, dün gece saatlerinde pencereden giren 2 şüpheli, çamaşır ve bulaşık makineleriyle buzdolaplarına ait parçaları çaldı.

        Ev sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli O.Y. (23) ile yanında bulunan 18 yaşından küçük bir zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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