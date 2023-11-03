Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Bolu ekibi, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde yaptığı antrenmana, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak koordinesinde yaklaşık 1,5 saat süren idmanda teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.

Ligde, 12 puanla 13. sırada bulunan Boluspor, Gençlerbirliği'yle yarın saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.