Bolu'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Bolu'da çıkan kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kültür Mahallesi Tevfik Atay Sokak'ta F.T. ile daha önce aralarında husumet olduğu öne sürülen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine F.T. darp ve şişe parçaları yüzünden çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. F.T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden uzaklaşan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.