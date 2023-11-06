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        Bolu'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

        Bolu'da çıkan kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 08:40 Güncelleme: 06.11.2023 - 09:04
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        Bolu'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
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        Bolu'da çıkan kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kültür Mahallesi Tevfik Atay Sokak'ta F.T. ile daha önce aralarında husumet olduğu öne sürülen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine F.T. darp ve şişe parçaları yüzünden çeşitli yerlerinden yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. F.T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden uzaklaşan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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