Bolu'da silah kaçakçılığı operasyonu

Bolu'da polise ekiplerince durdurulan bir araçta 4 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında durdurulan araçta arama yaptı.

Aramada, 3'ü ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü B.A.P. (65) emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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