Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da silah kaçakçılığı operasyonu

        Bolu'da polise ekiplerince durdurulan bir araçta 4 silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 18:07 Güncelleme: 07.11.2023 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da silah kaçakçılığı operasyonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da polise ekiplerince durdurulan bir araçta 4 silah ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında durdurulan araçta arama yaptı.

        Aramada, 3'ü ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü B.A.P. (65) emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bolu'da Filistinli öğrenciler yararına kermes düzenlendi
        Bolu'da Filistinli öğrenciler yararına kermes düzenlendi
        Yenilenen Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı
        Yenilenen Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı
        Bakan Uraloğlu, 90 metre uzatılan Bolu Dağı Tüneli'nin açılışını yaptı
        Bakan Uraloğlu, 90 metre uzatılan Bolu Dağı Tüneli'nin açılışını yaptı
        Bakan Uraloğlu, yenilenen Bolu Dağı Tüneli'nde inceleme yaptı:
        Bakan Uraloğlu, yenilenen Bolu Dağı Tüneli'nde inceleme yaptı:
        90 metre uzatılan Bolu Dağı Tüneli yarın ulaşıma açılıyor
        90 metre uzatılan Bolu Dağı Tüneli yarın ulaşıma açılıyor
        Günlerdir ilçede gezinen bozayı, bu kez evin bahçesine girdi
        Günlerdir ilçede gezinen bozayı, bu kez evin bahçesine girdi