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        Bolu'da uçurtma festivali düzenlendi

        Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 100 öğrenciyle uçurtma festival düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 18:17 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:20
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        Bolu'da uçurtma festivali düzenlendi
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        Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 100 öğrenciyle uçurtma festival düzenledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla ile emniyet müdürlüğünce Karaçayır Mahallesi'ndeki Atletizm Pistinde, "Cumhuriyetin 100. Yılı Onuruna 100 Öğrenciye Uçurtma" etkinliği düzenledi.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, emniyet müdür yardımcıları, polis memurları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Uçurtma şenliğine katılan öğrencilere protokol tarafından şapka ve 100 uçurtma dağıtıldı. Daha sonra protokol üyeleri öğrencilerle uçurtma uçurmanın heyecanını yaşadı.

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