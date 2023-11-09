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        Bolu'da 100. Yıl Rallisi ile Baja Şampiyonası'na destek verenler ödüllendirildi

        Bolu'da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan "100. Yıl Rallisi" ile 2023 Türkiye Baja Şampiyonası 2. ayağının organize edilmesinde görev alanlar plaketle ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 10:56 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:18
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        Bolu'da 100. Yıl Rallisi ile Baja Şampiyonası'na destek verenler ödüllendirildi
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        Bolu'da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan "100. Yıl Rallisi" ile 2023 Türkiye Baja Şampiyonası 2. ayağının organize edilmesinde görev alanlar plaketle ödüllendirildi.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Bolu Off-Road Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından Valilik koordinesinde 27-29 Ekim'de Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen yarışlara destek verenlerin ödüllendirilmesi için tören düzenlendi.

        Kentteki bir otelde gerçekleşen törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, AFAD Müdür Vekili Kürşat Bozkurt, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürü Güler Mert, ilgili kurum temsilcileri ile şampiyonaların güzergahlarının belirlenmesi, düzenlenmesi, yol güvenliklerinin alınması başta olmak üzere tüm süreçte görev alan BOLOFF üyeleri katıldı.

        BOLOFF Başkanı Burhan Turan ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, etkinliğe destek verenlere plaket takdim etti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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