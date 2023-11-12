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        Bolu'da rüzgarda devrilen ağaç polis noktasının üzerine düştü

        Bolu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 11:24 Güncelleme: 12.11.2023 - 11:28
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        Bolu'da rüzgarda devrilen ağaç polis noktasının üzerine düştü
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        Bolu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte gece saatlerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

        Aşağısoku Mahallesi'nde yer alan Bolu Adliyesi'nin giriş kapısı yakınındaki ağaç, rüzgarın etkisiyle dibinden kırılarak devrildi.

        Polis kontrol noktası kulübesinin üzerine devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince motorlu testereyle parçalara ayrıldı.

        Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ağaç parçalarını bölgeden kaldırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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