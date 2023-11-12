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        Düzce Depremi'nin 24. yılında Bolu'da anma etkinliği düzenlendi

        Bolu'da 48 kişinin hayatını kaybettiği, 354 kişinin yaralandığı 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 24. yılında anma etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 15:39 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:57
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        Düzce Depremi'nin 24. yılında Bolu'da anma etkinliği düzenlendi
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        Bolu'da 48 kişinin hayatını kaybettiği, 354 kişinin yaralandığı 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 24. yılında anma etkinliği gerçekleştirildi.

        Kent Meydanı'nda AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, programda yaptığı konuşmada, depremlerin Türkiye'nin gerçeği olduğunu belirterek, depremden en etkin korunma yönteminin tedbir almak olduğunu vurguladı.

        Bu konuda yerel yönetimlere büyük görev düştüğünü anlatan Kılıç, özellikle yerel yönetimlerin, zemin etüdü, afet riskleri ve imarla ilgili planlamaları içeren mikro bölgeleme zemin çalışmalarını bir an önce yapması gerektiğinin altını çizdi.

        Kılıç, vatandaşların eski binalarını yenilemesi konusunda birlikte çalışılabileceklerini ifade ederek, "Eski yapıları mutlaka gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü Bolu'da riskli olarak gördüğümüz binalar 1999 öncesinde yapılan ve güçlendirilmeyen binalar. Bununla ilgili çalışmaları mutlaka ortaya koymamız gerekiyor." dedi.

        AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş da Bolu'da 18 arama-kurtarma derneğinin faal olduğunu bildirdi.

        Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından Bolu Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından hazırlanan deprem fotoğrafları sergisi açıldı. Arama kurtarma derneklerinin ekip ve malzemelerinin yer aldığı stantlar ziyaret edildi.

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi merkezli 7,2 büyüklüğündeki deprem sonucu komşu il Bolu'da 48 kişi yaşamını yitirmiş, 354 kişi yaralanmıştı. Kent genelinde 2 bin 352'si ağır hasarlı olmak üzere 14 bin 13 konut ile 218'i ağır hasarlı olmak üzere 1803 iş yeri zarar görmüştü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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