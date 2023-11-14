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        Bolu'da orman işletme personeline "Narko-Rehber" eğitimi verildi

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde görevli personele "Narko-Rehber" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 17:10 Güncelleme: 14.11.2023 - 17:21
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        Bolu'da orman işletme personeline "Narko-Rehber" eğitimi verildi
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        Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde görevli personele "Narko-Rehber" eğitimi verildi.

        ​İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin verdiği eğitime Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız, şube müdürleri ve personel olmak üzere 55 kişi katıldı.

        Eğitimde narkotik madde kullanımı, kullanıcıların nasıl tespit edileceği, şüpheli durumların neler olduğu, kullanıcıların sosyal fiziksel ve ruhsal olarak nasıl etkilendiği, narkotik maddelerin tanıtımı ve benzeri konular ele alındı.

        Ayrıca "UYUMA" isimli mobil uygulama ile ihbar yöntemi de anlatılan programda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin ihbarları hassasiyetle değerlendirebileceği ifade edildi.

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