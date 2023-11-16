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        Hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bolu'da, hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:09 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:09
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        Hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Bolu'da, hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Çalışma kapsamında, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası ve "yağma" suçundan aranması bulunan İ.Ö. (26), polis ekiplerince yakalandı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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