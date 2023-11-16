Bolu'da, hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası ve "yağma" suçundan aranması bulunan İ.Ö. (26), polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca cezaevine gönderildi.