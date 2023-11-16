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        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı

        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 18:05 Güncelleme: 16.11.2023 - 18:05
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        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı
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        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi.

        Söz konusu alanda heyelan riski bulunduğunu belirleyen Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli girişinde trafiği kapattı.

        Polis ekipleri, sürücüleri tünel girişinden Ankara istikametine çevirirken, Abant Kavşağı'na konan ışıklı tabelalarla trafik D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

        Karayolları Genel Müdürlüğü Bolu Dağı Tünel İşletme Şefliği ekiplerinin güvenlik tedbirlerinin aldığı bölgeden araç geçişine izin verilmiyor.

        Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri de akmaların olduğu alana gelerek incelemede bulundu.

        İnceleme sonucunda otoyolun İstanbul istikametinin sabaha kadar kapalı olmasına karar verildi.

        Sabah, ekipler tarafından yapılacak temizlik çalışmasının ardından yolun ulaşıma açılıp açılmaması konusunun yeniden değerlendirileceği öğrenildi.

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Avcı ile Bolu Dağı Tüneli kesimine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda bölgede yaşanan bir heyelan olmadığını, Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara-İstanbul istikametinin İstanbul çıkışını geçtikten sonra yolun sağ tarafında toprak akmasının meydana geldiğini kaydetti.

        Bolu Dağı Tüneli çıkışında 10 Temmuz 2023 tarihinde heyelan olan bölgede gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle toprak akması yaşandığını belirten Kılıç, "Şu anda bölgede heyelan olmadı. Yola akan su ve toprak bulunuyor. Ekiplerin incelemesinin sonucunda trafik güvenliğin sağlanması amacıyla otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapatma kararı alındı." dedi.

        Kılıç, havanın karanlık olması ve heyelan riskinin bulunması nedeniyle şu anda bölgede çalışma yapılmasının çok zor olduğunu anlatarak, "Otoyolun İstanbul istikameti gece boyunca ulaşıma kapalı olacak. Ankara istikametinde ise ulaşım normal şekilde sağlanacak. Havanın aydınlanması ile birlikte Karayolları ekipleri bölgede temizlik çalışması yapacak. Çalışmanın ardından yolun ulaşıma açılması konusu değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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