GÜNCELLEME - Heyelan riski nedeniyle kapatılan Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti ulaşıma açıldı Heyelan riski nedeniyle geçici olarak kapatılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametindeki ulaşım çalışmaların ardından kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Heyelan riski nedeniyle geçici olarak kapatılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametindeki ulaşım çalışmaların ardından kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Tünel çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarındaki alanda dün akşam meydana gelen ufak çaptaki akmaların ardından kapatılan yolda günün ilk ışıklarıyla ekiplerin çalışmaları başladı.

Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yola akan çamurları temizleyen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle de kanallara dolan çamur ve toprak yığınlarını kaldırdı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul istikametindeki trafik akışı, iki şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı.

Akmaların meydana geldiği yolun sağ şeridi ise tedbir amaçlı geçici süreyle araç geçişine kapalı tutuluyor.