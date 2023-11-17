Yedigöller'e gidecek sürücülere kış lastiği uyarısı
Türkiye'nin her yerinden fotoğraf tutkunlarını ağırlayan Yedigöller Milli Parkı'na gidecek sürücülerin kış lastiği takması istendi.
Türkiye'nin her yerinden fotoğraf tutkunlarını ağırlayan Yedigöller Milli Parkı'na gidecek sürücülerin kış lastiği takması istendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Yedigöller yolunda gece saatlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Bolu-Yedigöller Milli Parkı yoluna mevsimin ilk karının düştüğü belirtilen açıklamada, bölgeye gidecek ziyaretçilerin araçlarında kış lastiği takılı olması gerektiği bildirildi.
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