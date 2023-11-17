Bolu'da ayıya çarpan otomobildeki yolcu yaralandı, ayı öldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ayıya çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı, ayı ise öldü.

G.G'nin kullandığı 14 BS 953 plakalı otomobil, Mudurnu-Akyazı kara yolu Tosunlar köyü mevkiinde aniden yola çıkan boz ayıya çarptı.

Otomobilin çarptığı ayı öldü, aracın arka koltuğundaki kadın yolcu E.G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.