Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nda Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.

Otoyol üzerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım Abant Kavşağı'ndan itibaren kapandı.

Sürücüler, Karayolları ekipleri tarafından yol üzerinde bulunan ışıklı uyarı tabelaları ile Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna gitmeleri yönünde uyarılıyor.

Abant gişelerinde yola konulan dubalar ile D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar, Kaynaşlı gişelerinden yeniden otoyola girebilecek.

Ulaşımın, Karayolları ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından saat 22.00'de yeniden normale dönmesi planlanıyor.

Otoyolun, İstanbul-Ankara istikametinde ise ulaşım normal olarak sağlanmaya devam ediyor.