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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı

        Anadolu Otoyolu'nda Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 08:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 08:22
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı
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        Anadolu Otoyolu'nda Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.

        Otoyol üzerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım Abant Kavşağı'ndan itibaren kapandı.

        Sürücüler, Karayolları ekipleri tarafından yol üzerinde bulunan ışıklı uyarı tabelaları ile Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna gitmeleri yönünde uyarılıyor.

        Abant gişelerinde yola konulan dubalar ile D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar, Kaynaşlı gişelerinden yeniden otoyola girebilecek.

        Ulaşımın, Karayolları ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından saat 22.00'de yeniden normale dönmesi planlanıyor.

        Otoyolun, İstanbul-Ankara istikametinde ise ulaşım normal olarak sağlanmaya devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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