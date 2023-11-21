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        Bolu'da temel dağcılık eğitimi başladı

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Bolu İl Temsilciliğince düzenlenen "Yaz Temel Dağcılık Eğitimi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:05 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:08
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        Bolu'da temel dağcılık eğitimi başladı
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        Türkiye Dağcılık Federasyonu Bolu İl Temsilciliğince düzenlenen "Yaz Temel Dağcılık Eğitimi" başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda başlayan eğitime 21 sporcu ile 2 antrenör katıldı.

        Eğitim hakkında bilgi veren Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Hakan Esen, 7 gün sürecek eğitimlerin 2 gün teorik, 4 gün dağda uygulamalı şekilde devam edeceğini belirtti.

        Esen, Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünce verilen eğitimleri, AFAD akreditasyonu için Bolu Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor ile AFAD İl Müdürlükleri desteğiyle gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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